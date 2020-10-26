"تنسيقية شباب الأحزاب": زيادة نسبة مشاركة السيدات في تصويت انتخابات النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

عقدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤتمرها الختامي لفعاليات اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب 2020، والتي أجريت على مدار يومين، في عدد من محافظات الجمهورية كمرحلة أولى.

وقال محمد عبدالعزيز، مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تابعت المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب على مدار يومين.

وأضاف عبدالعزيز خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لغرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تابعت العملية الانتخابية من خلال 1500 متابع تم توزيعهم على اللجان والمحافظات المختلفة، ومتابعة سير العملية الانتخابية على مدار يومين واستمروا فى عملهم حتى غلق اللجان فى التاسعة مساء اليوم

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وأشار عبدالعزيز إلى أن المتابعين أكدوا تعاون القضاة المشرفين على العملية الانتخابية وتسهيلهم لمهامهم، ومهام المتابعين ووسائل الإعلام المختلفة.

وأشادت تنسيقية الأحزاب بالقرارات التي اتخذتها الهيئة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى تلاحظ ارتفاع ملحوظ للسيدات في المحافظات وخاصة في محافظات وجه قبلي، وزيادة التصويت في حلايب وشلاتين، عقب زيارة وفد من التنسيقية لحلايب وشلاتين وعقد لقاءات مع الأهالى في المحافظة.

ووجّه محمد عبدالعزيز مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للشعب المصري الذي حرص على المشاركة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن ذلك يرسم لوحة ذات طراز رفيع من الديمقراطية وممارسته للحق الدستوري.