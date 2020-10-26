شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد منظمة «فاو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء الأحد، الدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بمصر «فاو» والوفد المرافق له، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

حيث تم عرض مقومات الإستثمار الزراعي بالمحافظة والتيسيرات التي تقدمها المحافظة في مجال الإستثمار، كما تم مناقشة المبادرات والمشروعات التي يمكن التعاون المشترك من خلالها، وسبل التعاون في مجال تطوير نظم الري بالمحافظة.

كما تم الإتفاق على فتح مقر للمنظمة بالمحافظة، وأهدي المحافظ درع المحافظة للوفد كما أهدي الوفد أطلس نخيل البلح والتمور في مصر للمحافظة.