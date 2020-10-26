شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر شهيب: «لسه فيه خلايا نائمة في مصر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الكاتب عبدالقادر شهيب، إننا «نستهين بخطر الإخوان ونتصور أننا قضينا عليهم أو أنهم أخذوا الدرس وسوف يتعظون ويعودون مواطنين أسوياء».
وأضاف الكاتب عبدالقادر شهيب، خلال لقائه مع الإعلاميين عمرو عبدالحميد ونشأت الديهي ببرنامج «المشهد» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم، الأحد، أن تنظيم الإخوان منذ نشأته الأولى منذ أن أسسه حسن البنا وهو تنظيم غير وطني، ويجب أن ندرك كمصريين حكومة ودولة وشعب هذه الحقيقة، مشيرا إلى أنه مازال يوجد خلايا نائمة في مصر.
وأوضح أن سيد قطب أحيا التنظيم السري لجماعة الإخوان مرة أخرى، وجعله تنظيما مسلحا وصل الأمر به لتفجير القناطر الخيرية، لإسقاط نظام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والتخلص منه.
وأشار إلى أن الرئيس السادات أفرج عن قادة الإخوان والسماح لهم بالعمل في مؤسسات الدولة المصرية، وهذه كانت خطيئة كبرى تسبب فيها السادات.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
106,397
-
تعافي
98,813
-
وفيات
6,187
كانت هذه تفاصيل خبر عبد القادر شهيب: «لسه فيه خلايا نائمة في مصر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.