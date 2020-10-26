شكرا لقرائتكم خبر عن ابن جمال الغيطانى: تعرفت على الأسطورة منسى فى باكستان وكان كتلة صدق تمشى على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدبلوماسي الشاب محمد الغيطانى، ابن الكاتب الراحل جمال الغيطانى، إن والده كان يهتم بتغطية الأحداث حتى يرصد الشخصية القتالية للمصرى على خط النار، مشيرا إلى أن حرب الاستنزاف هى إعداد لحرب أكتوبر، ولولاها ما كنا حققنا نصر أكتوبر 1973، مؤكدا أن جمال الغيطانى هو صاحب مقولة "الدم اللى بيجرى في عروقى لونه كاكى" نظرا لعشقة للوطن.

وتابع الغيطانى، خلال لقائه فى برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار والذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أنه تعرف على الشهيد أحمد منسى في باكستان، مؤكدا أنه كان كتلة صدق تمشى على الأرض، بالإضافة إلى تواضعه الشديد وحبه وعشقة لتراب الوطن، مشيرا إلى أنه قبل استشهاده بأيام فاجأه باتصال هاتفى وشعر وكأنه لقاء الوداع.