شكرا لقرائتكم خبر عن رصف شوارع العمرانية بالجيزة لإنشاء محاور بديلة لشارع الأهرام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت محافظة الجيزة تطوير ورصف الشوارع، وفى مقدمتها شارع أحمد كامل ، تحت إشراف رئيس حى العمرانية، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير عدد من الشوارع الرئيسية لتكون محاور بديلة لشارع الأهرام بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ومن ناحية أخرى نفذت المحافظة حملة بمركز ومدينة الواحات ، أسفرت عن رفع 25 طن مخلفات قمامة، كما نفذت فرق الانارة تحت إشراف رئيس المدينة، أعمال استكمال زرع أعمدة إنارة بطريق بئر المطار، والذي يربط بين قرية منديشة وطريق العجوز الجديد ، والذي تم رصفه ضمن الخطة الاستثمارية ، كما نفذت فرق النظافة والتجميل بقرية منديشة مركز الواحات البحرية حملة لرفع كفاءة شارع التوحيد وشارع المجلس وأيضا شارع الحاج سعيد وشارع، كما تم الدفع بالمكنسة الآلية لرفع الأتربة بالطريق العام من أمام الإدارة التعليمية وحتي مدخل مدينة الباويطي بطول 2كم تقريبا .

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