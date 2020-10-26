الزراعة تستعد بحزمة إجراءات لمواجهة الأمطار والمناخ المتغير.. اقرا التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر " الخليج 365 "، الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها وزارة الزراعة لمواجهة المناخ المتغير وسقوط الأمطار والسيول المحتمل فى الأيام المقبلة ، وكذلك الاحتياطيات الواجب توافرها للمزارعين لعدم تأثر المحاصيل الزراعية بالتقلبات الجوية .. وهى كالاتى
1- تشكيل غرف عمليات بمديرية الزراعة بين جميع قطاعات الزراعة لإدارة الأزمات و تلقى البلاغات و الشكاوى من المزارعيين .
2 – إطلاق قوافل إرشادية من جهاز الإرشاد الزراعي و الأراضى و المياه و البيئة لتوعية المزارعين بمخاطر و أضرار السيول و الأمطار على الزراعات الشتوية عن طريق عمل فتحات على الترع و المصارف العمومية و الخصوصية بالتنسيق مع إدارة الأزمات و الكوارث بالمحافظة.
3 – تنسيق قطاع الارشاد ، مع جهاز تحسين الأراضى و جهاز التعاون الزراعى لإستخدام معداتهم فى مواجهة السيول و الأمطار و ذلك عن طريق :-
-فتح ممرات للمياه المتراكمة للترع و الأماكن المنخفضة خارج القرى و ذلك فى حالة سقوط أمطار غزيرة .
-عمل ستائر من الأتربة لعدم تضرر المنازل و المحاصيل الزراعية الشتوية .
4 – التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية و الرى لاتخاذ اللازم نحو الأستعداد لمواجهة السيول و الأمطار عن طريق الأتى :-
-تطهير المصارف و الترع العمومية .
-عمل حوجز لمياه الأمطار .
-عمل فتحات لصرف المياه كإجراء إحترازى .
5 – التنسيق مع الوحدات المحلية فى فتح البالوعات لصرف مياه الأمطار بها.
6 – أن يتواجد الجهاز الزراعى بمواقع السيول والأمطار لحصر أى تلفات تحدث للمزارعين.
7 - التنسيق مع الوحدات المحلية لتوفير أماكن إيواء للمزارعين فى حالة حدوث كارثة .
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