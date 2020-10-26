تعرف على منافذ وزارة الكهرباء لتلقى شكاوى المواطنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفر وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، عدة منافذ سواء اليكترونية أو تقليدية لتلقى شكاوى المواطنين ، و يرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريدون معرفته عن المنافذ التى حددتها الوزارة لتلقى شكاوى المواطنين من فواتير استهلاك الكهرباء ، وفيما يلي منافذ لتقديم الشكاوى : 1-مكتب خدمة المواطنين التابع لوزير الكهرباء. 2-الخط الساخن لوزارة الكهرباء 121. 3-الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة. 4-الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر. Advertisements 5-مكاتب خدمة المواطنين بشركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية. 6-الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 7-الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك. 8-الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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