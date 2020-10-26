شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض 3 أشخاص لهجوم من سمكة قرش فى جنوب سيناء والبيئة تحقق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة البيئة، إنه ورد إليها بلاغاً يفيد بتعرض ثلاثة أشخاص الى هجوم من سمكة قرش بمنطقة رأس محمد بجنوب سيناء ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتقديم الإسعافات الطبية ، وتجرى وزارة البيئة تحقيقات موسعة لمعرفة ملابسات الحادث وفقا للبروتوكولات العالمية فى هذا الشأن لتحديد أسباب الحادث .
وبحسب بيان صحفى صادر عن وزارة البيئة ، مساء اليوم الأحد ، إن الأجهزة المختصة تقوم بإعداد بيان تفصيلي فور الانتهاء من التحقيقات لتحديد نوع السمكة وحجمها وأسباب الحادث بشكل تفصيلى.
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