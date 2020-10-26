شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى تشيد بمشاركة المرأة فى انتخابات النواب: شرفتى مصر من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "شرفتى مصر من جديد".. بهذه الكلمات عبرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة عن بالغ سعادتها وفخرها بالمشاركة الكثيفة للمرأة المصرية خلال انتخابات مجلس النواب 2020 فى مرحلتها الأولى على مدار يومى 24 -25 أكتوبر الجارى بجميع محافظات الجمهورية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، أن المرأة المصرية لبت نداء الوطن من جديد وأثبتت وطنيتها واخلاصها وايجابيتها فى أبهى صورها، لافتة إلى أن مشاهد الفتيات الشابات والمرأة ذات الإعاقة والسيدات فى محافظات صعيد مصر قد زينت انتخابات مجلس نواب 2020، وبمشاركتها الكثيفة بجميع محافظات الجمهورية كتبت صفحة جديدة فى ملف حب الوطن.

ووجهت الدكتورة مايا مرسى خالص الشكر والتقدير إلى الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم على خروج الانتخابات بهذه الصورة المشرفه لمصر ، و التعاون المثمر لتذليل جميع العقبات التى تواجه الناخبات خلال عملية الادلاء باصواتهن.

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كما وجهت رئيسة المجلس القومي للمرأة خالص الشكر والتقدير إلى القوات المسلحة ووزارة الداخلية لما بذلوه من جهد عظيم فى تأمين العملية الانتخابية، وتقدمت أيضاً بخالص الشكر إلى قضاة مصر الشرفاء لدورهم الثمين خلال العملية الانتخابية ، و كل من ساهم فى خروج الانتخابات بهذه الصورة المشرفة.