شكرا لقرائتكم خبر عن البيان الإحصائى للجنة 117 بالدقى: أبو العينين 470 صوتًا وزكى عباس 185 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد البيان الإحصائي للجنة الفرعية رقم 117، المقامة بكلية التربية النوعية للطفولة المبكرة المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات، في الانتخابات البرلمانية 2020 ، والتي أظهرت حصول القائمة الوطنية من أجل مصر على 366 صوت ، بينما حصدت قائمة نداء مصر على 103صوت.

المؤشرات الإحصائية للقائمة الوطنية من أجل مصر ، تؤكد حصول القائمة على 366 صوت، بينما حصدت قامة تداء مصر على 103صوت ، مع الوضع في الإعتبار أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النوان 2020 .

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وبدأ القضاة فى فرز الأصوات، باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة بكل دائرة، حيث يتم تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمي، والتي تعلن رسميا وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه أول نوفمبر المقبل.

في النظام الفردى، يفوز المرشح، إذا حصل على الأغلبية المطلقة، وهى"50% + 1" من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك، يخوض الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، جولة الإعادة، ويكون عددهم، ضعف المقاعد المخصصة للدائرة، أي بمعدل مرشحين لكل مقعد.

وتجرى جولة الإعادة بالخارج، أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل، وفى الداخل، يومى 24 و25 من الشهر ذاته، بنفس الـ 14 محافظة وهى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح"، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى، بفوز 284 نائبا "فردى وقوائم" فى موعد أقصاه، 30 نوفمبر المقبل.