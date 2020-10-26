شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة برلمانية ليبية ترحب بوقف إطلاق النار وتؤكد على إعلان القاهرة كحل للأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت كتلة برقة النيابية فى البرلمان الليبى باتفاق وقف إطلاق النار الموقع من المسار العسكري والذي يمهد لحل سياسي عادل قابل للاستمرار يؤسس لسلام دائم.

وطالبت الكتلة – بحسب بيان صحفى لها الأحد - بعثة الامم المتحدة في ليبيا والأعضاء المشاركين بملتقي الحوار السياسي بالإعلان عن التزامهم بضوابط وقواعد وتعهدات، والالتزام بإعلان آلية اتخاذ القرار بملتقي الحوار السياسي وذلك قبل انطلاق الحوار في ظل القائمة الصادرة بالخصوص وعدم تساوي أعداد ممثلي الاقاليم الثلاثة في ملتقي الحوار السياسي.

وأكدت الكتلة أن التوافق يتطلب المجمعات الانتخابية كل اقليم علي حده في اختيار مجلس الرئاسي الليبى ورئيس الحكومة ونائبيه وأيضا الأغلبية البسيطة لكل إقليم معا في القرارات العامة.

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وأكدت الكتلة على مرجعية الإعلان الدستوري وتعديلاته ومخرجات برلين وملاحقها وإعلان القاهرة كحل للأزمة.