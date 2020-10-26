شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات: معايير النزاهة تحققت فى المرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والمتحدث باسم البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات البرلمانية، إن البعثة الدولية لمتابعة انتخابات النواب تضم 115 متابعا دوليا تتابع في 6 محافظات في المرحلة الأولى و11 محافظة في المرحلة الثانية، مشيرا إلى أنه لم يتم تلقى شكاوى من المتابعين الدوليين في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مؤكدا أن معايير النزاهة تحققت في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب طبقا للمعايير الدولية .

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وتابع عقيل خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، والذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أنه لم يتم استخدام الحبر الفسفوري فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بسبب جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لم يوجد مخالفات تشكك فى نزاهة الانتخابات البرلمانية.

من جانب أخر كان عقيل قد أوضح أن مهمة البعثة الدولية فى متابعة الانتخابات متعلقة بالتحقيق، حول، هل أتيحت الفرصة للجميع بتقديم أوراقهم للانتخابات أم منع أحد من ذلك، وهل تم توجيه الناخبين في الإدلاء بأصواتهم أم لا، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تستجيب لكل الشكاوى التي يتم تقديمها بشكل كبير، مضيفا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتعامل بشكل فورى مع أى مخالفة يتم رصدها من قبل البعثة.