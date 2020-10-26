مصر توافق على استكمال رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية خلفا لفلسطين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت جمهورية مصر العربية على استكمال رئاسة الدورة الحالية ( ١٥٤) لمجلس جامعة الدول العربية التي سبق وأن أعلنت دولة فلسطين التخلي عن رئاستها. وصرح مصدر دبلوماسي عربي - لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم - بأن المندوبية الدائمة لجمهورية مصر العربية أبلغت الأمانة العامة للجامعة، موافقتها على استكمال رئاسة هذه الدورة التي تنتهي في مارس ٢٠٢١، بدلا عن فلسطين مع الاحتفاظ بحق مصر في رئاسة دورة مقبلة كاملة للمجلس وفقا للترتيب الأبجدي.

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