شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للشؤون الصحية: مصر تعاملت مع «كورونا» باحترافية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، بجهود مصر في التعامل مع وباء كورونا، مؤكدًا أن مصر تعاملت بكل احترافية وجدية حتى من قبل ظهور أول حالة لمريض كورونا في مصر.

كما أشاد «تاج الدين» خلال مشاركته في ندوة «التعايش مع فيروس كورونا المستجد» التي عقدت بجامعة عين شمس، الأحد، بتوافر البنية التحتية والكوادر الطبية البشرية التي مثلت العمود الفقري للتعامل مع هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن هناك بعض الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية بمجرد إعلان منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا كوباء ومنها استدعاء الجالية المصرية من مدينة ووهان بالصين، وعزلها للحد من انتشار المرض، وتجهيز المدن الجامعية كمستشفيات عزل على أفضل طراز لاستقبال الحالات، وتوفير التمويل اللازم لدعم مستشفيات الصدر في مصر.

وأضاف أنه يحسب لجامعة عين شمس جهودها الداعمة للدولة في التصدي لجائحة كورونا من خلال مستشفياتها الجامعية كمستشفى الدمرداش وعين شمس التخصصي وتحويل مستشفى العبور لمستشفى عزل بالإضافة إلى تحويل المدن الجامعية لمستشفيات عزل وإقامة المستشفى الميداني.