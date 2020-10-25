شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن قليوب لمدة 10 ساعات الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مركز ومدينه قليوب، اعتباراً من الساعة العاشرة صباح الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٧ وحتى الساعة الثامنه مساء نفس اليوم.

قالت الشركة في بيان لها إن الانقطاع نظرا لأعمال اصلاح العطل المفاجئ بخط الطرد لمحطه كوم اشفين قطر ١٢٠٠مم.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.