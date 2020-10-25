شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفال بمرور 100 عام على بناء كنيسة «القديسين» في أبوقير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يترأس البابا ثيودروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وإفريقيا للروم الأرثوذكس، صلاة القداس الإلهى فى كنيسة القديسين العادمى الفضة كيروس ويوانس، يوم 30 أكتوبر الجارى، بمناسبة مرور 100 عام على إنشائها، والتى تقع بالقرب من البحر المتوسط فى منطقة أبوقير، شرق المدينة، وتبعد حوالى 20 كيلومترًا عن الإسكندرية.
وقال المطران نيقولا أنطونيو، المتحدث الرسمى باسم بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم، إن بناء الكنيسة بدأ فى عام 1919 فى عهد البطريرك فوتيوس، وافتُتحت فى عام 1936، مشيرًا إلى أنه بجانب الكنيسة، كانت هناك إقامة صيفية لبطريرك الإسكندرية فى ذلك الوقت حتى حكم البطريرك نيكولاس السادس 1968- 1986، إلا أنه لم يتبق الآن سوى مبنى الكنيسة الخشبية.
وأضاف أنه خلال الحرب العالمية الثانية، زار الكنيسة العديد من الضباط اليونانيين، الذين خاضوا معركة العلمين ضد المحور الإيطالى الألمانى.
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