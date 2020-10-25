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شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن حملة «إلا رسول الله».. مول في المنوفية يقرر رفع المنتجات الفرنسية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعلن احد المولات بمدينة السادات في محافظة المنوفية رفع المنتجات الفرنسية التصنيع من قوائم البيع نصرة للرسول محمد صلى الله علية وسلم، بعد نشر صور ورسومات المسيئة للنبي محمد على مبنى حكومي في فرنسا.
وأعلن مسؤولو المول، في بيان رسمي، مقاطعة المنتجات الفرنسية وتم نشره على صفحتهم الرسمية، جاء فيه: «بناء على موقف الرئيس الفرنسي ودعمه للرسومات المسيئه لنبينا الحبيب محمد صلي اللَّه عليه وسلم، قررنا رفع المنتجات الفرنسية من الهايبر ماركت حتى إشعار آخر، وذلك نصرة لنبينا محمد صلى اللَّه عليه وسلم».
وقام عمال المول برفع جميع المنتجات استجابة لحملة نصرة النبي.
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