نائب رئيس جامعة قناة السويس يجتمع بمنسقي رعاية الشباب بالكليات (تفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقد الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، الأحد، اجتماعًا مع منسقى رعاية الشباب بكليات الجامعة، لعرض الخطة العامة للأنشطة الطلابية للعام الجامعي ٢٠٢٠_٢٠٢١. ناقش نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ثلاث محاور رئيسيه خلال اجتماعه وهى آليات توسيع دائرة مشاركة الطلاب بالأنشطة المختلفة والتمثيل اللائق للكليات بكافة المسابقات والبطولات التي تنظمها الجامعة وكذلك الاهتمام بعرض تقارير الأنشطة الطلابية على الكليات ورفعها لإدارة الجامعة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 106,397

تعافي 98,813

وفيات 6,187

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