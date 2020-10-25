شكرا لقرائتكم خبر عن «هجرس» تزور مقر أكاديمية البحث العلمي بجامعة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات، الأحد، بزيارة تفقدية لمقر أكاديمية البحث العلمى بالجامعة، حيث استقبلها الدكتور هشام محمد عبدالله، أستاذ مساعد بكلية العلوم، والمشرف على مركز تنمية إقليم قناة السويس بالإسماعيلية، في إطار التعاون المشترك بين الأكاديمية والجامعة.

وحرصت «هجرس» على تقديم التهنئة للدكتور هشام محمد لتوليه المنصب متمنيه له التوفيق في عمله، مشيرة إلى أنه لأول مرة يتم اختيار عضو هيئة تدريس من الجامعة لشغل هذا المنصب مما يعد فخر للجامعة، ومسؤولية كبيرة في نفس الوقت.

كما قام نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ببحث سبل التعاون بين الجامعة والأكاديمية من أجل التنمية الخضراء لمنطقة قناة السويس وسيناء في مجالات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات واستخدامها في إدارة مشروعات الثروة السمكية خاصة مشروع تنمية محور قناة السويس، ومجالات النانوتكنولوجي والتكنولوجيا الحديثة واستخداماتها في تحلية المياه وتدوير المخلفات الصلبة وتحسين صفات التربة الزراعية ومجالات الطاقة النظيفة وكذلك في مجال إدارة المياه متمثلة في المياة الجوفية وتنقية المياه وتدوير المياه، وأيضًا كيفية مقاومة التغيير المناخى في المجالات المختلفة ومجال تسمين الثروة الحيوانية.

وأشارت نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن هذا التعاون يتم بالتنسيق مع المحافظة وطلاب المدارس مما يتطلب تفعيل دور المركز مع أعضاء هيئة التدريس وذلك لدعم تقديم المشروعات البحثية والتدريب على كيفية إقامة المشروعات وتحويل مخرجاتها إلى منتج يمكن الاستفادة منه.