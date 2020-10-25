شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار» تنتهي من بطاقات «برايل» وممرات ذوي الإعاقة بمتحف المركبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، متحف المركبات الملكية ببولاق، للوقوف على آخر الأعمال به ووضع اللمسات النهائية له تمهيدا لافتتاحه الوشيك، وشملت الجولة تفقد قاعات العرض والفناء والنافورة ومراجعة اللوحات الإرشادية بالمتحف.

يضم المتحف مجموعة رائعة من المقتنيات من أبرزها العربات الملكية مختلفة الأحجام والأنواع، والتى ترجع إلى فترة حُكم أسرة محمد على باشا فى مصر، علاوة على مجموعة من أطقم الخيول ولوازمها، بالإضافة إلى الملابس الخاصة بالعاملين بمصلحة الركائب والذين ترتبط وظائفهم بالعربات. فضلًا عن مجموعة من اللوحات الزيتية للملوك والأميرات التى يرجع تاريخها إلى نفس الحقبة التاريخية.

كما تم الانتهاء من كتابة البطاقات الشارحة لجميع القطع الأثرية باستخدام طريقة برايل لذوى الإعاقة البصرية ووضع خريطة شارحة لقاعات المتحف عند المدخل، وتحديد الممرات الممهدة والمنحدرات لسهولة الصعود والهبوط بما يسهل حركة الكراسى المتحركة لذوى الإعاقة الحركية، وسيتم وضع لوحات إرشادية بجميع القاعات باستخدام لغة الإشارة لذوى الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى تخصيص دورات مياه لذوى الاحتياجات الخاصة مجهزة طبقا للمواصفات العالمية.

جدير بالذكر أنه تم وضع سيناريو عرض جديد يهدف إلى إلقاء الضوء على جميع القطع الأثرية الفريدة من خلال ٥ قاعات للعرض يضمها المتحف، وهى قاعة الأنتيكخانة والتى ستعرض العربات والمركبات المهداة إلى الأسرة العلوية خلال المناسبات المختلفة، وقاعة الاستقبال وبها شاشة عرض سينمائى ويتم عرض فيلم وثائقى عن الفترة الزمنية للأسرة العلوية، وقاعة الجمالون (الموكب)، ثم قاعة المناسبات الملكية، وقاعة الحصان وتضم مجموعة من الفتارين لعرض الملابس الخاصة بالعاملين على العربات الملكية.