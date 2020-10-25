شكرا لقرائتكم خبر عن «عم فارق» 75 عامًا يشارك في الانتخابات بالمنيا: «لازم أوصل صوتي ما دمت حيًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«لازم أوصل صوتي ما دمت على قيد الحياة».. بتلك الكلمات بدأ «عم فاروق»، البالغ من العمر 75 عامًا، حديثه أمام إحدى لجان الاقتراع لانتخابات مجلس النواب بمحافظة المنيا.

يقول فاروق حليم إبراهيم، 75 سنة، ابن قرية صفط اللبن، التابعة لمركز المنيا، لـ«المصري اليوم»، إنه «لم استطع المكوث في المنزل وعدم الإدلاء بصوتي، بسبب ظروفي الصحية، فأنا لدي إصابة في قدمي، وخضعت لعدد من العمليات الجراحية لزرع مسامير في الفخذ، ولكن عقلي لازال واعيًا، واستطيع أن اختار من يمثلني.. ده حق وواجب عليا» .

وأشار «عم فاروق» إلى أنه «قررت الذهاب للإدلاء بصوتي، وفي اللجنة سندني المستشار رئيس اللجنة، وحملني رجال الشرطة على الكرسي المتحرك، موجهًا حديثه للشباب الذين يمتنعون عن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري:»المستقبل مستقبلكم.. المفروض تكونوا حريصين أكتر مني عليه، وتخرجون للتصويت«.

يذكر أنه تجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة المنيا داخل في 511 مركزًا انتخابيًا و1099 لجنة فرعية على مستوي المحافظة، لاستقبال 3 ملايين و236 ألف و267 ناخبًا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، والتي انطلقت السبت واستمرت حتى مساء اليوم الأحد.