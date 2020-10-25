شكرا لقرائتكم خبر عن «عم فارق» 75 عامًا يشارك في الانتخابات بالمنيا: «لازم أوصل صوتي ما دمت حيًا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
«لازم أوصل صوتي ما دمت على قيد الحياة».. بتلك الكلمات بدأ «عم فاروق»، البالغ من العمر 75 عامًا، حديثه أمام إحدى لجان الاقتراع لانتخابات مجلس النواب بمحافظة المنيا.
يقول فاروق حليم إبراهيم، 75 سنة، ابن قرية صفط اللبن، التابعة لمركز المنيا، لـ«المصري اليوم»، إنه «لم استطع المكوث في المنزل وعدم الإدلاء بصوتي، بسبب ظروفي الصحية، فأنا لدي إصابة في قدمي، وخضعت لعدد من العمليات الجراحية لزرع مسامير في الفخذ، ولكن عقلي لازال واعيًا، واستطيع أن اختار من يمثلني.. ده حق وواجب عليا» .
وأشار «عم فاروق» إلى أنه «قررت الذهاب للإدلاء بصوتي، وفي اللجنة سندني المستشار رئيس اللجنة، وحملني رجال الشرطة على الكرسي المتحرك، موجهًا حديثه للشباب الذين يمتنعون عن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري:»المستقبل مستقبلكم.. المفروض تكونوا حريصين أكتر مني عليه، وتخرجون للتصويت«.
يذكر أنه تجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة المنيا داخل في 511 مركزًا انتخابيًا و1099 لجنة فرعية على مستوي المحافظة، لاستقبال 3 ملايين و236 ألف و267 ناخبًا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، والتي انطلقت السبت واستمرت حتى مساء اليوم الأحد.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
106,397
-
تعافي
98,813
-
وفيات
6,187
كانت هذه تفاصيل خبر «عم فارق» 75 عامًا يشارك في الانتخابات بالمنيا: «لازم أوصل صوتي ما دمت حيًا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.