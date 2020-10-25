شكرا لقرائتكم خبر عن «دور بنك المعرفة المصري في إتاحة المعلومات».. محاضرة بجامعة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار برعاية الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، وجهت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس جامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، طلاب الدراسات العليا والبحوث بمتابعة المحاضره الهامه التي القها الأستاذ محمود داوود منسق التدريب والتسويق ببنك المعرفه المصري، الأحد، تحت عنوان دور بنك المعرفة المصرى في الإتاحة الحرة للمعلومات على المستوى الوطني في مصر تأتى المحاضرة بتنظيم من إدارة خدمات المعلومات بقطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 106,397

تعافي 98,813

وفيات 6,187

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