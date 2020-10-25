شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد إمام مشرفًا على المدينة الجامعية للطلاب بجامعة القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بناء على توجيهات الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، قام الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بتكليف الدكتور أحمد محمد إمام المدرس بكلية السياحة والفنادق بالإشراف على المدينة الجامعية للطلاب متمنيا له التوفيق في عمله. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 106,397

تعافي 98,813

وفيات 6,187

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