شبانة: الإعلام هو الحل السحري لنجاح أي مشروع.. وسندعم المؤسسات الإعلامية بقوة في "الشيوخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الكاتب الصحفي محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ، إن الغرفة البرلمانية الثانية لها دور مهم في الحياة السياسة المصرية، وبوجودها تكتمل أركان الجانب التشريعي.

وأكد شبانة، في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش حضوره اجتماع لجنة إعداد اللائحة، اليوم الأحد، بمجلس الشيوخ، أن المجلس سيؤدي دوره بالتوازي مع مجلس النواب، وسينظر في ما يحال إليه من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وغيرهما من مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة.

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وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن عودة المجلس بمثابة انتصار لمؤسسات الدولة في وجه كل من كان يتخيل عدم قدرة الدولة على استكمال مؤسساتها التشريعية، لافتًا إلى أن جميع الأمور داخل المجلس مبشرة؛ حيث توجد حالة من الشغف لدى النواب ورغبة في سرعة العمل.

وتابع شبانة بأن النواب الإعلاميين المعينين من قِبل رئيس الجمهورية عليهم دور كبير داخل المجلس من خلال مساندة الهيئات الثلاث، وأن يتم دفعها للعمل بقوة داخل المجلس، وكذلك العمل على تقديم كل الدعم للمجتمع الإعلامي بأن تكون الرسالة الموجهة إلى الجمهور مبسطة ويكون قادرًا على استيعابها.

وأضاف النائب أن الدولة أقامت العديد من المشروعات العملاقة التي يشار إليها بالبنان؛ ولكن لم تأخذ حقها إعلاميًّا لعدم تبسيط الرسالة وعدم وصولها إلى المواطن، قائلاً: "الإعلام هو الحل السحري لنجاح أي مشروع".