لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ: نسعى للانتهاء من أعمالنا خلال 30 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء المقبل، لاستكمال المناقشات التي شهدها اجتماع اليوم بحضور وكيلي المجلس، وأعضاء اللجنة.

وأكد بيان اللجنة، حرص الجميع على تكثيف المناقشات لضمان الانتهاء من العمل خلال 30 يومًا وفق القرار الصادر في هذا الشأن، حيث تم مراعاة تمثيل كافة الأحزاب والقوى السياسية والتيارات المكونة للمجلس، وكافة التخصصات والخبرات، بما يسمح بأن تأتي بنودها متوافقة مع مقتضيات العمل في المجلس.

وقررت اللجنة في الاجتماع العمل على مشروع اللائحة الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس، وسيتم البناء عليه، بالإضافة أو الحذف أو التعديل أو غيره تمهيدًا لعرضه على المجلس لإبداء الرأي والتصويت عليه.

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وأكدت اللجنة، أنه سيتم إحالته بعد الموافقة إلى مجلس النواب للموافقة عليه باعتباره قانونًا، يجب أن يأخذ مساره التشريعي المقرر.

وأوضحت اللجنة، أن اللائحة ستتضمن تفاصيل العمل في المجلس واللجان النوعية التي سيشملها وكيفية الانضمام إليها ومسار المناقشات في اللجان وفي الجلسات العامة، فضلًا عن أدوات العضو التي يمكنه اللجوء إليها لطلب مناقشة موضوع أو قضية ما، وتقدم الأعضاء بالمقترحات، وغير ذلك من مجريات تنظيم العمل بالمجلس.

وأكدت اللجنة، أن اللائحة ستنظم كيفية ممارسة المجلس لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتوضح ما يتمتع به العضو من حقوق، وما عليه من واجبات، والإجراءات التي يجب اتباعها خلال المناقشات وتنظيم الجلسات، وتحديد العلاقة بين المجلس وغيره من المؤسسات والجهات والسلطات الأخرى.