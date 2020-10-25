وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان الحرف التقليدية بمركز سينما الحضارة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة الثالثة عشر من مهرجان الحرف التقليدية، والذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور بالتعاون مع عدد المؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، وتستمر فعالياته خلال الفترة من 25 حتى 29 أكتوبر الجاري بمركز سينما الحضارة الملحق بمتحف الجزيرة بأرض الأوبرا والمقامة تحت عنوان "الحرف التقليدية.. في عيون القاهرة الإسلامية".

وقالت عبدالدايم: إن الفنون التراثية تحتل مكانة هامة فى المجتمع باعتبارها عنواناً للهوية، مشيرة إلى ضرورة دعم الموروثات من فنون وحرف تقليدية باعتبارها أحد الأدوات الهامة للحفاظ على شخصية مصر العريقة والرائدة.

وتابعت: "مهرجان الحرف التقليدية يتيح الفرصة للأجيال الجديدة للتعرف على عناصر إبداعية شكلت جانبًا من حضارة الوطن"، مؤكدة أنه أحد فعاليات وزارة الثقافة الرامية نحو استدامة الاهتمام والتعريف بالصناعات التقليدية التراثية والترويج لها وخلق بيئة محفزة لاستمرار إحياء أحد أشكال الموروثات الفنية التي تميز الأمة إلى جانب تعريف الأجيال الجديدة بملامح الهوية الوطنية.

Advertisements

وأكدت عبدالدايم أن القطاع يعمل على نقل فعاليات المهرجان وعرضه إلى محافظات مصر، تحقيقًا لمبدأ العدالة الثقافية، مشيدة بجهود الحفاظ على الإرث الثقافى والفنى، ووجهت التحية لجميع القائمين على تنفيذ وإقامة هذا المحفل.

وشهدت وزيرة الثقافة عرضًا للفنون الشعبية قدمته فرقة التنورة، كما تفقدت الأجنحة المشاركة والتي ضمت معروضات ومنتجات من الحرف التقليدية كما شهدت عرضًا حيًا للأزياء التراثية في قاعة سينما الحضارة، حيث قدم العارضون خلاله مايقرب من 25 قطعة أزياء مثلت العديد من الأنماط التراثية المتنوعة.

يُشار إلى أن مهرجان هذا العام يُقام بمشاركة العديد من قطاعات وزارة الثقافة منها الهيئة العامة لقصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية وبعض مؤسسات المجتمع المدنى الجمعيات منها "جمعية أصالة- جمعية أبناء اسوان مؤسسة الفراعنة للنسيج -موسسة مهنة ومستقبل -أندية اليونسكو للتراث والفن والثقافة"، هذا بجانب مشاركة الإدارة المركزية لمراكز الإنتاج الفني التابعة لقطاع الفنون التشكيلية بـ 235 قطعة فنية متنوعة تشمل المشغولات الجلدية والأواني النحاسية والحلي الشعبية والفضة والأعمال الخشبية والصدف والأواني الزجاجية.