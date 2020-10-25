إخماد حريق "هيش وبوص" على ضفاف النيل أمام أبراج المنيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء الأحد، حريقا اندلع حريق في كمية من الهيش والبوص على ضفاف نهر النيل بمنطقة المنيب. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة أمام أبراج المنيب بدائرة قسم الجيزة. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارة ولانش إطفاء بقيادة العقيد محمد علي من قوات الإنقاذ النهري. رجال الإطفاء حاصروا مصدر النيران، وعملوا على الحيلولة دون امتدادها إلى المراكب والعائمات وذلك بسرعة إخمادها.

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