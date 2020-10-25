"إطلاق نار داخل مقهى بالساحل وانتهاء انتخابات المرحلة الأولى للنواب".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

انتهاء التصويت وبدء فرز أصوات المرحلة الأولى بانتخابات النواب في 14 محافظة

أغلقت اللجان الفرعية أبوابها بنهاية اليوم الثاني والأخير من تصويت المصريين في الداخل بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، في 14 محافظة، والتي جرت أمام 10140 لجنة فرعية، حيث يحق التصويت لنحو 33 مليون ناخبًا من المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين.

السيطرة على حريق مخلفات في قطعة أرض بكرداسة

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الأحد، حريقا اندلع في كمية مخلفات بقطعة أرض بمركز كرداسة.

أنصفوا زوجته في شجارهما.. تفاصيل إطلاق موظف النيران على جيرانه بالساحل

أطلق موظف بشركة بترول، أعيرة نارية عدة على جيرانه في شارع بالساحل، إثر خلافات بينه وبين زوجته، ثم حاول بعدها ذبح نفسه بواسطة "كتر".

النيابة تُحقق في إطلاق موظف النار على 4 أشخاص بالساحل

تباشر نيابة الساحل الجزئية، اليوم الأحد، التحقيق في واقعة إطلاق موظف بشركة بترول النار على 4 أشخاص داخل مقهى بمنطقة الساحل وجرح نفسه بسلاح أبيض.

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٣ مصابين في تصادم ٣ سيارات أعلى وصلة الدائري

أصيب ٣ أشخاص في حادث تصادم ٣ سيارات أعلى الطريق الدائري، اليوم الأحد.

تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية "اللوحات المعدنية" لـ24 يناير

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية"، لجلسة 24 يناير؛ لحضور المتهم.

الداخلية تضبط أدوية مهربة جمركيًا بشركة في القاهرة

ضبطت أجهزة الأمن، كمية كبيرة من الأدوية المهربة جمركيًا بمقر إحدى الشركات بالقاهرة، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم الإلكترونية بشتى صورها وخاصة جرائم الإضرار بالمال العام.

تأجيل طعن المتهمين بقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق لـ 27 ديسمبر

أجلت محكمة النقض، اليوم الأحد، نظر طعن 9 متهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بتهمة قتل حارس محافظ البنك المركزي السابق، هشام رامز، وسرقة سيارته لجلسة 27 ديسمبر المقبل.

الداخلية: ضبط 115 قضية مخدرات وتنفيذ 51 ألف حكم قضائي

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.