انتهاء التصويت وبدء فرز أصوات المرحلة الأولى بانتخابات النواب في 14 محافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أغلقت اللجان الفرعية أبوابها بنهاية اليوم الثاني والأخير من تصويت المصريين في الداخل بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، في 14 محافظة، والتي جرت أمام 10140 لجنة فرعية، حيث يحق التصويت لنحو 33 مليون ناخبًا من المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين.

وجاء غلق الصناديق عقب إدلاء آخر ناخب موجود داخل المقر الانتخابي، وبدأ القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب مباشرة أعمال الفرز والحصر العددي لأصوات الناخبين داخل مقر اللجان الفرعية.

وعقب انتهاء كل لجنة فرعية من عملية الفرز والحصر العددي، سيتم تحرير محضر بالأصوات الصحيحة والباطلة والأصوات التي حصلت عليها كل قائمة بنظام القوائم، وكذلك الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وإخطار اللجنة العامة بالدائرة بتلك الأصوات.

وبدأت اللجان والمقار الانتخابية أعمالها في استقبال الناخبين في تمام التاسعة صباحًا، واستمرت حتى التاسعة مساءً وتخللها ساعة راحة من الثالثة إلى الرابعة عصرًا؛ واستمرت عملية تصويت المصريين بالداخل على مدار يومين، وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأجريت انتخابات مجلس النواب 2020، وفق إجراءات احترازية في ظل انتشار جائحة كورونا، حيث تم تعقييم مقار واللجان الانتخابية، وتنافس في المرحلة الأولى 1879 مرشحًا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.

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والمحافظات التي شهدت المرحلة الأولى هي (الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح).

وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريحات صحفية سابقة، أن الهيئة تابعت عن كثب كافة مجريات عمليات التصويت التي تتم داخل اللجان الانتخابية، مؤكدًا أن الهيئة لم ترصد أي مخالفات خلال عملية التصويت.

وأضاف أنه تم تخصيص رقم ساخن 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية سواء ناخبين أو مشرفين على اللجان أو مرشحين أو متابعين وكذا الجهات المعنية.

وأشار رئيس"الهيئة الوطنية للانتخابات"، إلى أن عملية انتخاب ثانى برلمان في مصر بعد ثورة 30 يونيو تسير تحت إشراف قضائى كامل وفقا لما نصت عليه القوانين الانتخابية وقرارات الهيئة، من خلال تخصيص قاض على كل صندوق، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ويتنافس في انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات، في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، و يومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.