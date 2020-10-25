من الداخلية للمواطنين: 3 طرق لتقديم الشكاوى والاستفسارات.. و"شرط مهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت وزارة الداخلية عن استقبال وفحص جميع الشكاوى الواردة بشأن إجراءات تركيب الملصق الإلكتروني

بوحدات المرور إذ تنتهي المهلة في 21 نوفمبر المقبل.

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وأوضحت الوزارة أن المتابعة الأمنية ترصد شكوى واستفسارات المواطنين من خلال عدد من القنوات والتى يتمثل أبرزها فى (منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة- الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية - البريد الإلكترونى).

ويتم التفاعل اللحظى مع أية شكاوى أو مقترحات للمواطنين، وتذليل كافة المعوقات والصعوبات بشكل عاجل لأداء خدمات متميزة، وذلك من خلال اضطلاع الجهات المختصة بالوزارة بفحص تلك الشكاوى بصفة دورية على مدار اليوم والتواصل مع مقدميها (حال تسجيل بياناتهم) لاتخاذ اللازم بشأنها والعمل على حلها.

وتؤكد الوزارة على أهمية تسجيل المواطنين لبياناتهم الشخصية بصورة متكاملة عند تقديمهم الشكاوى أو التعليقات أو المقترحات؛ ليتسنى للجهات الأمنية المعنية التواصل معهم ومتابعة الإشكاليات وتذليلها.