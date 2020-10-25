محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أعلنت وزارة الداخلية عن استقبال وفحص جميع الشكاوى الواردة بشأن إجراءات تركيب الملصق الإلكتروني
بوحدات المرور إذ تنتهي المهلة في 21 نوفمبر المقبل.
وأوضحت الوزارة أن المتابعة الأمنية ترصد شكوى واستفسارات المواطنين من خلال عدد من القنوات والتى يتمثل أبرزها فى (منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة- الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية - البريد الإلكترونى).
ويتم التفاعل اللحظى مع أية شكاوى أو مقترحات للمواطنين، وتذليل كافة المعوقات والصعوبات بشكل عاجل لأداء خدمات متميزة، وذلك من خلال اضطلاع الجهات المختصة بالوزارة بفحص تلك الشكاوى بصفة دورية على مدار اليوم والتواصل مع مقدميها (حال تسجيل بياناتهم) لاتخاذ اللازم بشأنها والعمل على حلها.
وتؤكد الوزارة على أهمية تسجيل المواطنين لبياناتهم الشخصية بصورة متكاملة عند تقديمهم الشكاوى أو التعليقات أو المقترحات؛ ليتسنى للجهات الأمنية المعنية التواصل معهم ومتابعة الإشكاليات وتذليلها.
كانت هذه تفاصيل خبر من الداخلية للمواطنين: 3 طرق لتقديم الشكاوى والاستفسارات.. و"شرط مهم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.