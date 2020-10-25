"شباك واحد بعد 24 ساعة".. كيف تفاعل المواطنون مع بوابة مرور مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة للمرور جهودها لتيسير الإجراءات وتقديم خدمات مرورية متميزة، وفعلت المنظومة المرورية، أمس السبت، خدمة إلكترونية جديدة تتيح لمالكى المركبات سارية الترخيص طلب إصدار وتركيب الملصق الإلكترونى من خلال موقع بوابة مرور مصر على موقع وزارة الداخلية.

ويتوجه المواطن لوحدة المرور لاستلام الرخصة الجديدة، وتركيب الملصق من خلال شباك واحد عقب مرور 24 ساعة من تقديم الطلب إلكترونيًا.

Advertisements

ولاقى ذلك تفاعلاً إيجابيًا مع قطاع عريض من المواطنين، وبلغ عدد طالبى الخدمة 433 مواطنًا خلال فترة وجيزة من إطلاق تلك الخدمة.

أهمية كبرى توليها الوزارة للالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني داخل وحدات المرور، ويتم ذلك بمعرفة المختص فنيًا ومراعاة الضوابط الفنية والأمنية المتبعة فى هذا الشأن.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية العمل حتى الساعة الثامنة مساءً لتركيبه. ويُذكر أن الملصق الإلكترونى روعي فى تصنيعه استخدام أجود الخامات وتأمينه بطريقة متكاملة.