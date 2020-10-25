عند الفرز.. 7 حالات تبطُل الصوت الانتخابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تنتهي عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بـ14 محافظة، مساء اليوم الأحد، وتبدأ عمليات فرز الأصوات بعد غلق اللجان أبوابها في تمام التاسعة مساءً.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 7 حالات تعتبر فيها الأصوات باطلة وهي:

- الصوت المُعلق على شرط.

- إذا دون ببطاقة الاقتراع بالقلم الرصاص.

- إذا انتخب الناخب على غير بطاقة الاقتراع المسلمة له من رئيس اللجنة الفرعية.

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- إذا وقع الناخب على بطاقة الاقتراع، أو وضع عليها أى إشارة أو علامة تدل على شخصه.

- إذا أخل الناخب بسرية التصويت.

- انتخاب أقل أو أكثر من العدد المطلوب انتخابه.

- البطاقة الخالية من التصويت تماما.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت انتظام عمليات التصويت فى اليوم الثانى والأخير بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، داخل 10240 لجنة فرعية.

واستمرت عمليات التصويت على مدار يومي الانتخاب وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.