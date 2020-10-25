المرور: فحص المركبات إلكترونيا على مستوى الجمهورية باستثناء 53 وحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لا تدخر وزارة الداخلية الجهد للارتقاء بمعدلات الأداء فى شتى مجالات العمل الأمني، والاهتمام بآراء ومقترحات المواطنين من متلقى الخدمات الأمنية الجماهيرية؛ بهدف الوصول لمستوى جودة الخدمات من خلال تيسير الإجراءات.

عملية التطوير شملت الفحص الفني للمركبات بإدخال نظم إلكترونية مميكنة تضطلع بالفحص دون تدخل من العنصر البشرى لجميع أنواع المركبات، وطبقت الخدمة فى كافة وحدات المرور عدا 53 وحدة فى بعض المحافظات جاري الانتهاء من إدخال النظم المطورة بها.

وتسعى الوزارة للاعتماد على طرق السداد الإلكترونى للرسوم المستحقة عن تلك الخدمات بما يُسهم فى تمكين المواطنين من الحصول على تلك الخدمات المرورية دون عناء الانتقال لوحدات المرور لسداد الرسوم.