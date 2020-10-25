شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين: 208 مليارات دولار حجم التبادل التجاري مع أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج، إن حجم التبادل التجاري بين بلاده والقارة الإفريقية 208 مليارات دولار في العام الماضي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي افتراضي، الأحد، مضيفا أن بلاده شريك تجاري مع القارة السمراء.
وأكد السفير أن نسبة المساهمة الصينية في النمو الافريقي أكثر من 20%، موضحا أن 44 دولة إفريقية ولجنة اتحاد أفريقي وقعت مع الصين اتفاقات تعاون في مبادرة الحزام والطريق، فيما قدمت بكين 120ألف منحة دراسية لدول إفريقية، ولفت إلى الخطوات المشتركة التي أعلن عنها الرئيس الصيني لتخفيض وتعليق الديون للدول الإفريقية.
وأوضح أن البنك الصيني للاستيراد والصادرات وقع 11 اتفاقية لتعليق الديون لعدد من الدول الافريقية، ومن المقرر اعفاء الفوائد المستحقة على ديون 15 دولة افريقية حتي نهاية العام الجاري.
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