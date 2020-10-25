شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق لجان الاقتراع في اليوم الثاني والأخير للمرحلة الأولى من انتخابات «النواب» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أغلقت لجان الاقتراع أبوابها في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس النواب 2020، في تمام التاسعة مساء، تمهيدًا لبدء عملية فرز الأصوات.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، السبت والأحد، لاستقبال أكثر من 33 مليون ناخب مدعوون للتصويت في محافظات المرحلة الأولى.
وينتخب نصف نواب المجلس بالنظام الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم المغلقة المطلقة مع تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة حسبما ينص القانون.
وتجرى عملية الاقتراع وسط إجراءات تأمينية مشددة اتخذتها قوات الجيش والشرطة تتضمن انتشارا أمنيا واسعا في محيط اللجان الانتخابية، مع اتخاذ تدابير صحية وقائية داخل اللجان الانتخابية ضد وباء كورونا، تتعلق بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الجسدي وفق خطة لوزارة الصحة.
وتخضع الانتخابات بكافة مراحلها لإشراف قضائي داخل اللجان كافة، كما تشارك في متابعتها بعثة مراقبة دولية مكونة من 7 منظمات مدنية غير حكومية من دول أوربية وأفريقية، إضافة إلى وفد من البرلمان العربي.
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