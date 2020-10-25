شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع انطلاق مبادرة «لا للتحرش لا للبلطجة» برعاية الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، انطلاق مبادرة «لا للتحرش لا للبطلجة» تنفيذا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمشروعات والتدريب بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والاتحاد المصري «UNFPA» للكيك بوكسينج.

قال اللواء جمال نورالدين إن رعاية الاتحاد لمبادرة «لا للتحرش لا للبطلجة» بالتعاون مع الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة والأمم المتحدة، يأتي ضمن المسؤولية المجتمعية التي ينتهجها الاتحاد من أجل تقديم كل ما لديه من خبرات وإمكانيات لصالح المجتمع في جميع المجالات، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار السعى الدائم للحكومة المصرية للتصدى لظاهرتي التحرش والبلطجة، وما لهما من تأثير مباشر على الفتيات والشباب المقبلين على سوق العمل.

وأوضح الدكتور عزت محروس أن المبادرة لتوعية الفتيات من سن ١٨ إلى ٣٥ عاما لمواجهة التحرش، وإكسابهن المهارات اللازمة لدفاع عن النفس من خلال دورتين تدريبيتين على ٥ أيام بها تدريب نظري وعملي، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتفق عليها خلال التجمعات، حيث شملت المحاضرة نظرية عن التحرش من خلال صندوق الأمم المتحدة للسكان ومقدمة معرفية عن الدفاع عن النفس ونقاط الضعف والقوة في جسم الإنسان، واستخدام البيئة المحيطة كوسيلة مساعدة للدفاع عن النفس، والماسكات المختلفة والشائعة وطرق التخلص منها.