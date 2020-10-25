شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بكين: الاستثمارات الصينية في العاصمة الإدارية الجديدة ستتوسع بعد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير الصين في القاهرة، لياو ليتشيانج، إن التعاون الاقتصادي بين مصر والصين حقق طفرة مهمة، مشيرا إلى أن المشروعات الصينية في العاصمة الإدارية الجديدة تسير بشكل جيد، وبعد جائحة كورنا سيتم توسيع حجم الاستثمارات الصينية في مصر.

وأكد السفير خلال مؤتمر افتراضي، الأحد، أن حجم الاستثمارات الصينية بمصر ارتفع خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة ٧١مليون دولار، ويبلغ حجم استثمارات الصين بمصر حاليا ٧ مليار دولار ونصف، مضيفا أن الاستثمارات الصينية تخلق فرص عمل وتعزز قدرات الاقتصاد المصري كما تساعد على دعم القدرات التعليمية والتدريب المهني.

وأكد أن العلاقات بين البلدين قوية وهناك تفاهم وثقة متبادلة، واصفا الصداقة بالأهرامات وسور الصين العظيم، وأن العلاقات لن تزعزعها أي عوامل أو دول خارجية.