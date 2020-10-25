شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين: مصر حققت إنجازات كثيرة لمكافحة كورونا تحت قيادة السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير الصين في القاهرة، لياو ليتشيانج، إن مصر حققت الكثير من الإنجازات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا أن مصر حققت أيضا نموا وفقا للتقارير الدولية الصادرة حول استشراف حالة التنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

وأكد السفير خلال المؤتمر الصحفي الرابع عشر على الانترنت بسبب جائحة كورونا، الأحد، إن بلاده انضمت للبرنامج التنفيذي الخاص بإنتاج لقاح وباء كورونا، كما أكدت دعمها للشركات الصينية بهدف تقديم اللقاحات للدول النامية.

وأكد استعداد الصين لتقديم مساهمات للعالم لحماية أمن وأرواح الشعوب، وتابع: «سنقدم لقاحات وباء كورونا بصفتها منتج عام عالمي وبسعر مقبول وعادل، كما ستدعم الدول النامية في ذلك السياق من خلال عدد من السبل كالتبرعات والمساعدات».