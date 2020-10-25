شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يجتمع بلجنة التجهيز لمراجعة احتياجات الكليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عُقد اجتماع لجنة تجهيز الكليات بجامعة الأقصر، مساء الأحد، برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، وحضور الأمين العام، وممثلين عن كليات (الفنون الجميلة – كلية السياحة والفنادق – كلية الآثار– كلية الألسن – كلية الحاسبات والمعلومات) ومدير إدارة المشتريات ومدير إدارة التخطيط والموازنة بالجامعة. وناقش الاجتماع احتياجات الكليات من أجهزة ومعدات وأثاث. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 106,397

تعافي 98,813

وفيات 6,187

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