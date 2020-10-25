شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من مبادرة «أهل مصر» يتفقد مقتنيات متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية، الأحد، مجموعة من شباب مبادرة «أهل مصر»، وذلك على هامش تنفيذ وزارة الشباب والرياضة لفعاليات البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية تحت هذا الشعار.

وتأتي الزيارة الترويجية في اطار تنفيذ مجموعة من الأنشطة التثقيفية والتوعوية والترفيهية لشباب المحافظات الحدودية، حيث بلغ عددهم حوالي 85 شابا وفتاة من محافظات (شمال سيناء- جنوب سيناء- أسوان- الوادي الجديد- مطروح- البحر الأحمر).

وشمل برنامج الزيارة جولة ارشادية داخل أروقة المتحف للتعرف على مقتنيات الاسرة المالكة حيث رافقهم خلالها أمناء المتحف.

وفي نهاية الزيارة قام الوفد بإلتقاط الصور التذكارية، وأبدوا إعجابهم الشديد بالمتحف وعمارته ومقتنياته الفريدة.

بمشاركة ٨٥ شاب وفتاة من ٦ محافظات .. وفد من مبادرة اهل مصر يتفقد مقتنيات متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية

بمشاركة ٨٥ شاب وفتاة من ٦ محافظات .. وفد من مبادرة اهل مصر يتفقد مقتنيات متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية

بمشاركة ٨٥ شاب وفتاة من ٦ محافظات .. وفد من مبادرة اهل مصر يتفقد مقتنيات متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية