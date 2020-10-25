شكرا لقرائتكم خبر عن «كهنة الإسكندرية» ينعى راعي كنيسة أبوسيفين أمبروزو: «نياحة لروحه وعزاء لأسرته» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنيح القمص انطونيوس سعد، راعي كنيسة أبوسيفين أمبروزو، شرق الإسكندرية الأحد. ونعى مجلس كهنة الإسكندرية راعي كنيسة أبوسيفين امبروزو والكنيسة المرقسية الكبرى الراحل «طالبين من الرب نياحا لروحه وعزاء لأفراد أسرته ولشعب كنيسته». كما تنيح الشماس بيشوي القمص إبراهيم فهمي نوار، نجل القمص إبراهيم نوار، وأقيمت صلاة الجنازة الأحد بالكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية، والحضور قاصر على أفراد الأسرة بسبب ظروف الكورونا. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 106,397

تعافي 98,813

وفيات 6,187

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