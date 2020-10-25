شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يلتقي البروفسور صديق تاور كافي عضو مجلس السيادة بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الأحد، البروفسور صديق تاور كافي، عضو مجلس السيادة الانتقالي بدولة السودان الشقيقة، في حضور الشيخ نصر الدين مفرح أحمد، وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالسودان، والسفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية بدولة السودان.

تناول اللقاء متانة العلاقات المصرية السودانية وأوجه التعاون بين وزارتي الأوقاف المصرية والسودانية في قضايا التجديد ونشر الفكر المستنير وتصحيح المفاهيم.

وأهدى وزير الأوقاف البروفسور صديق تاور كافي مجموعة من إصدارات وزارة الأوقاف في قضايا التجديد، من أهمها فقه بناء الدول، وفقه الدولة وفقه الجماعة، وبناء الشخصية الوطنية، وضلالات الإرهابيين وتفنيدها، والكليات الست، ومفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف.

من جانبه، أعرب عضو مجلس السيادة عن شكره لوزير الأوقاف على مشاركته القيمة في مؤتمر «الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر» الذي تعقده وزارة الشؤون الدينية والأوقاف السودانية، وعلى جهوده في مجال التجديد، مشيدا بدور مصر الهام والمحوري وعلاقتها المتينة بالسودان الشقيق.