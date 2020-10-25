شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يزور مجمع الفقه الإسلامي بالخرطوم لبحث التجديد فى الخطاب الدينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، زيارة لمجمع الفقه الإسلامي بالخرطوم لمناقشة أوجه التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والمجمع خاصة في قضايا التجديد، حيث أشاد الجميع بعمق تجربة وزارة الأوقاف المصرية في تجديد الخطاب الديني وتناول القضايا، والفهم المقاصدي لنصوص الشرع الحنيف، وجهودها الكبيرة في هذا المجال.

وأكد الوزير إهداء نسخة من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لمكتبة المجمع، وإهداء خمسين نسخة من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير لأعضاء المجمع يتم إرسالها عن طريق السفارة المصرية بإذن الله تعالى.

جاء ذلك في جو من الألفة والمودة والترحاب الكبير بزيارة وزير الأوقاف للمجمع ومشاركته المقدرة في مؤتمر الإسلام وقضايا التجديد بين الأصل والعصر الذي عقد بالخرطوم.