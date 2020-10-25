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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يزور مجمع الفقه الإسلامي بالخرطوم لبحث التجديد فى الخطاب الدينى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، زيارة لمجمع الفقه الإسلامي بالخرطوم لمناقشة أوجه التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والمجمع خاصة في قضايا التجديد، حيث أشاد الجميع بعمق تجربة وزارة الأوقاف المصرية في تجديد الخطاب الديني وتناول القضايا، والفهم المقاصدي لنصوص الشرع الحنيف، وجهودها الكبيرة في هذا المجال.
وأكد الوزير إهداء نسخة من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لمكتبة المجمع، وإهداء خمسين نسخة من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير لأعضاء المجمع يتم إرسالها عن طريق السفارة المصرية بإذن الله تعالى.
جاء ذلك في جو من الألفة والمودة والترحاب الكبير بزيارة وزير الأوقاف للمجمع ومشاركته المقدرة في مؤتمر الإسلام وقضايا التجديد بين الأصل والعصر الذي عقد بالخرطوم.
على جانب آخر شهد الحفل الختامي لمؤتمر "الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر" المنعقد بالعاصمة السودانية الخرطوم إشادة بالغة وفريدة بمصر وعلاقتها الوطيدة بدولة السودان الشقيقة، حيث أشاد كل من البروفيسور صديق تاور كافي عضو المجلس السيادي، ونصر الدين مفرح أحمد وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني، والزبير محمد علي مدير مركز الرعاية والتحصين الفكري بدولة السودان.
وأكد وزير الأوقاف السوداني أن الوزير شارك بصفته وزيرًا وبصفته عالمًا، وأنه أحد أئمة التجديد والفكر المستنير في عصرنا الحاضر.
وأشاد الجميع بدور السفارة المصرية في الخرطوم ودور السفير المصري وطاقم السفارة وحرصهم الشديد على دعم العلاقات المصرية السودانية وبحرصهم على حضور المؤتمر في صحبة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية.
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