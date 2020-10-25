شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة البحوث الإعلامية بالأزهر تحصل على تصنيف Q2 من "أرسيف - ARCIF" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت مجلة البحوث الإعلامية الصادرة عن كلية الإعلام جامعة الأزهر، المصنفة الأولى في قطاع الدراسات الإعلامية وفقًا لتصنيف المجلس الأعلى للجامعات؛ إنجازًا جديدًا بحصولها على تصنيف Q2 من معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي (أرسيف - ARCIF)، متقدمة بفارق مائة نقطة على مثيلاتها في الجامعات الأخرى، بجهود مخلصة من إدارة الكلية برئاسة الدكتور غانم السعيد عميد الكلية، والدكتور رضا عبد الواجد وكيل الكلية.

وبهذه المناسبة أشاد الدكتور غانم السعيد، عميد الكلية، رئيس تحرير المجلة ، بالدعم المقدم من الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، مضيفًا أن المجلة تحظى بمكانة مرموقة بين المجلات العلمية لبحوث الإعلام، معربًا عن سعادته البالغة بالإنجاز الجديد، والذي يضاف إلى إنجازاتها السابقة، والتي آخرها تصدر تصينف المجلس الأعلى للجامعات، وبنك المعرفة لقطاع كليات الإعلام وأقسامه في مصر للعام الثاني على التوالي؛ حيث حصلت على سبع درجات من سبعة، موجهًا الشكر لكل أعضاء هئية التحرير العاملين بالمجلة؛سواء الحاليين أو السابقين.

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ويُعد معامل التأثير لمجلة علمية (أكاديمية) أو بحثية مقياسًا يستخدم للإشارة للأهمية النسبية للمجلات العلمية المحكمة وتأثيرها ضمن مجال حقلها، ويعكس مدى ارتباط الأبحاث الجديدة بالأبحاث التي نشرت في تلك المجلة سابقًا، والاستشهاد بها ضمن فترة زمنية معينة.