الخليج 365: بدء تنفيذ مبادرة مصر الرقمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر، غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء الفوري لتنفيذ مبادرة مصر الرقمية، ودعم التحول الرقمى للأداء الحكومى، إضافة إلى تفاصيل اليوم الثانى لانتخابات مجلس النواب، بالمرحلة الأولى، ورسائل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ. واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. الرئيس يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات القومية بقطاع الاتصالات.. بدء تنفيذ مبادرة مصر الرقمية.. السيسى يوجه بدعم التحول الرقمى للأداء الحكومى وتعزيز جهود استخدام.. الذكاء الاصطناعى فى مشروعات التخطيط والزراعة والصحة والتعليم الرئيس يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات القومية بقطاع الاتصالات.. بدء تنفيذ مبادرة مصر الرقمية.. السيسى يوجه بدعم التحول الرقمى للأداء الحكومى وتعزيز جهود استخدام.. الذكاء الاصطناعى فى مشروعات التخطيط والزراعة والصحة والتعليم رئيس "الوطنية للانتخابات" فى ختام اليوم الثانى: لم نرصد أية مخالفات.. انتهاء الاقتراع على 284 مقعدا بـ "النواب".. إقبال كثيف على اللجان.. ذوو الهمم يسطرون دروسا فى الوطنية رسائل نارية من رئيس "الشيوخ" ضد أعداء مصر.. المستشار عبد الوهاب عبدالرازق: حرص المصريين على التصويت رسالة قوية للقوى.. الكارهة.. وسنضع أجندة وطنية داعمة لنهضة البلاد ومسيرة البناء والتنمية رسائل نارية من رئيس "الشيوخ" ضد أعداء مصر.. المستشار عبد الوهاب عبدالرازق: حرص المصريين على التصويت رسالة قوية للقوى.. الكارهة.. وسنضع أجندة وطنية داعمة لنهضة البلاد ومسيرة البناء والتنمية إجراءات وقائية مشددة فى مدارس العاصمة.. القاهرة تلغى طابور الصباح وتلزم الجميع بالكمامات.. تحديد الكثافة بـ 25 طالبا وتحويل أى فصول تظهر بها إصابات "أونلاين" Advertisements

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