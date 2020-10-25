شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يهنئ الرئيس السيسى بذكرى المولد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر بالتهنئة إلى رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي كما يتوجه بالتهنئة إلى القوات المسلحة المصرية ورجال الشرطة بذكرى المولد النبوي الشريف، سائلًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة عليه وعلى الشعب المصري وعلى الإنسانية جمعاء بالخير واليمن والبركة، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه، وأن يسبغ عليها وعلى العالم أجمع نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر من قبل قرارًا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 29 أكتوبر 2020، الموافق 12 من شهر ربيع الأول 1442 هجرية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.