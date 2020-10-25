شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يلتقى صديق تاور كافى عضو مجلس السيادة بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل ختام مؤتمر الخرطوم "الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر" التقى الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف ، اليوم الأحد، البروفيسور صديق تاور كافي عضو مجلس السيادة الانتقالي بدولة السودان في حضور الشيخ نصر الدين مفرح أحمد ، وزير الشئون الدينية والأوقاف بالسودان ، والسفير حسام عيسى سفير جمهورية مصر العربية بدولة السودان.

تناول الحديث متانة العلاقات المصرية السودانية وأوجه التعاون بين وزارتي الأوقاف المصرية والسودانية في قضايا التجديد ونشر الفكر المستنير وتصحيح المفاهيم .

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من جانبه أهدى وزير الأوقاف المصرى ، البروفيسور صديق تاور كافي مجموعة من إصدارات وزارة الأوقاف في قضايا التجديد من أهمها ؛ فقه بناء الدول ، وفقه الدولة وفقه الجماعة ، وبناء الشخصية الوطنية ، وضلالات الإرهابيين وتفنيدها ، والكليات الست ، ومفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف.

و من جانبه أعرب عضو مجلس السيادة عن شكره لوزير الأوقاف على مشاركته القيمة في مؤتمر "الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر"، الذي تعقده وزارة الشئون الدينية والأوقاف السودانية، وعلى جهوده في مجال التجديد ، مشيدا بدور مصر الهام والمحوري وعلاقتها المتينة بالسودان.