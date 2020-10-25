شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكرم الزهراء حلمى الأول على مستوى العالم فى حفظ القرآن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الزهراء حلمي قنديل، ابنة محافظة كفر الشيخ ذات الـ17 سنة، والتي فازت بالمركز الأول على مستوى العالم فى حفظها للقرآن الكريم وتلاوتها للقرآن الكريم، وصاحبة الصوت الماسى، والحائزة على المركز الأول فى مسابقة وزارة الشباب والرياضة .

كما حصلت على المركز الأول فى مسابقة الصوت الذهبى (شارك من البيت) للقرآن الكريم وتجويده والتى نظمتها الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة.

وأعرب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة عن تقديره للزهراء حلمى لحصولها على تلك الجوائز، مؤكدًا أن تلك النماذج تفتخر بها مصر وحافزًا لكثير من الشباب للإبداع، مبينًا أن حصولهن على تلك الجوائز العالمية تعد صورة مشرفة للوطن أمام العالم موجها بضرورة إشراك الزهراء حلمى فى الأنشطة التى تنظمها الوزارة للنشء والشباب، مشددا على ضرورة استثمار طاقاتهم وقدراتهم الإبداعية.

وأكدت الزهراء لـ"الخليج 365" أنها سعيدة بتكريم وزير الشباب والرياضة، وكل المسئولين فى الدولة مشيرة إلى أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، كرمها قبل ذلك، مشيرة إلى أنه على استعداد كامل للمشاركة فى كل المناسبات الوطنية والدينية.

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وزير الرياضة يكرم زهراء كفر الشيخ



وزير الرياضة يكرم زهراء كفر الشيخ