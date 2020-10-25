شكرا لقرائتكم خبر عن هل قول الرجل لزوجته "Finish " يعتبر طلاقا؟.. فتوى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يواصل الخليج 365 تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث نشرت دار الإفتاء على موقعها سؤالا، وهو: دارت بيني وبين زوجتي مشاجرات ساخنة جدًّا، وكنت غضبان العقل، ودفعني ذلك إلى أن أنطق وأقول طلاقًا واحدًا، وأنا أعترف بذلك. بعد ذلك اتصلت بوالدها كي يحضر ويسكتها، ولما جاء صرت مجنونًا من شدة الغضب، وقلت: انتهى؛ مرتين، ولم أقصد الطلاق.

والد الزوجة يقول: إن الأمر انتهى بالطلاق، يعني أنه الطلاق الثالث، وبدأ يكتب ذلك على ورقة عرفية حتى يأخذ مني التوقيع، وبالضغط قمت بالتوقيع لكي آخذ جواز السفر بعد أن قالت الزوجة: وقِّع حتى تأخذ جوازك.

هل هذا طلاق صحيح إذا قلت: Finish (انتهى) وأنا في حالة غضب شديد؟ وكذا إذا وقعت على الورقة العرفية لأجل أن أسترد جواز سفري؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي، وجاء رد الأمانة كالآتى:

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