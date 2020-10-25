شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسي سابق يؤكد الانتخاب حق للمواطن لصنع مستقبل بلده وأولاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، إن المواطن المصري أصبح يعلم جيدًا أن التصويت ليس واجبًا عليه فقط، بل حق له أن يختار من يمثله في مجلس النواب أو الشيوخ من أجل مستقبله ومستقبل أبنائه.

وأضاف الشناوي خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم أثناء تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "دي إم سي" مساء الأحد، أن نزول المواطن للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب مهم للغاية لأنه يشارك في صنع مستقبل بلده وسياساتها وتنميتها الاجتماعية والاقتصادية، وبذلك لا يكون متفرجًا فقط.

ولفت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، إلى أن الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا والآمال التي تعمل على صنع مستقبل مشرق ومزدهر لمصر تتطلب أن ينزل المواطن ويشارك بنفسه في العملية الانتخابية لمستقبله ومستقبل النشء من بعده.

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وأوضح أن إقدام مصر على إجراء انتخابات نيابية في ظل انتشار جائحة كورونا وسط إجراءات احترازية هائلة ومراعاة للظروف الصحية يفصح عن دور قوي للدولة المصرية، حيث لم تتخلى عن الاستحقاق الدستوري المتمثل في "مجلس الشيوخ ومجلس النواب" رغم ما يمر به العالم.

ومن جانب آخر، قال المستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، إن إجراء مصر لانتخابات مجلس الشيوخ لتعزيز الحياة الديموقراطية والتشريعية فى مصر، وسط كم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر والمتمثلة فى جائحة كورونا وسد النهضة والتهديدات الأمنية القادمة من الحدود الغربية مع ليبيا، هو نجاح كبير واستقرار وقوة كبيرة للدولة المصرية الحالية.

وأضاف، أن مجلس الشيوخ هو غرفة ثانية للبرلمان، وهو المجلس الذي تعرض عليه خطط التطوير والقوانين الخاصة بها، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي يتم أخذ رأيه فيها، كما أنه يتم استشارته فى عدد من القوانين الهامة قبل اتخاذ قرار بشأنها والموافقة عليها من قبل البرلمان والحكومة.

وأوضح أن مجلس الشيوخ سيعمل على تقليل أى سلبيات فى القوانين الجديدة التى سيتم مناقشتها، حيث إنها سيتم دراستها ومعاينتها بدقة وتقديم مقترحات جديدة بشأنها، موضحا أنه يضم قامات قانونية ودستورية وتشريعية وعلمية، وهم من يدرسون القوانين ويضعون مقترحاتهم، وهم يمثلون النخبة من أهل المعرفة.